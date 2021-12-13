Нападал и бросался камнями: под Киевом мужчина изводил соседей (видео)

Под Киевом копы задержали мужчину, который распылил газ из газового баллона в сторону жителей дома и полицейских во время вызова. Инцидент произошел в Вышгороде.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.

Реклама

Мужчина сначала выбивал дверь соседям, а затем бросился в драку. Когда копы приехали на вызов, то он открыл дверь и распылил газ из газового баллончика в сторону соседей и правоохранителей.

"Как выяснилось, за последний год вышгородский злодей неоднократно терроризировал соседей, ходил с ножом под хмельком, нападал на прохожих с краской или бросал камни. Сейчас мужчине грозит до 5 лет лишения свободы", – отметил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

36-летний местный житель задержан. По месту жительства проведен обыск, в ходе которого изъяты два газовых баллона.

Реклама

Что с пострадавшими

Соседи и правоохранители получили химические ожоги глаз. Однако их здоровью ничего не угрожает.

"Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст.125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Реклама

Читайте также: