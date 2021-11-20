Напал на почтовое отделение в Киеве: мужчине вынесли строгий приговор (фото)

Мужчине за ограбление суд назначил ограбление / Фото: Коллаж: Сегодня
Столичный суд назначил мужчине наказание за разбойное нападение на отделение почты. Разбойника приговорили к девяти годам тюрьмы.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.
Злоумышленник угрожая ножом работнице почты, забрал из кассы двадцать две тысячи гривен.
"Событие произошло в августе текущего года по улице Драйзера в Деснянском районе столицы. В полицию Киева поступило сообщение о разбойном нападении в отделении почты...в помещение зашел неизвестный, подошел к работнице учреждения и, угрожая ножом, приказал лечь на пол, а сам забрал из кассы 22 тысяч гривен", – пишут в сообщении.
Что решил суд
Оперативники задержали 35-летнего киевлянина в Киевской области, куда он скрылся после совершенного. Неоднократно ранее судимому фигуранту следователи сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины – разбой и по завершению досудебного расследования направили материалы уголовного производства с обвинительным актом в суд.
Приговором Деснянского районного суда города Киева мужчина признан виновным и назначен наказание в виде девяти лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.
Читайте также:
- Полиция разоблачила преступную группировку, участники которой крали элитные автомобили в нескольких областях Украины.
- В Харьковской области работницы почты украли целый мешок с пенсиями.