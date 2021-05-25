Насиловал женщин в уборных ТЦ: в Киеве мужчина получил срок

Пострадавшим будет выплачена компенсация в размере 30 тысяч гривен каждой

Мужчину приговорили к трем годам за насилие над женщинами. Фото: коллаж "Сегодня"

Прокуратура Киева вынесла приговор мужчине, который насиловал жертв в женских уборных ТЦ. Вина обвиняемого полностью доказана.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева.

Молодой человек приговорен к трем годам лишения свободы за то, что совершал сексуальное насилие в женских уборных ТЦ.

"Мужчина в медицинской маске врывался в кабинку к женщинам, заранее открыв ее извне, и с помощью физического насилия совершал насильственные действия сексуального характера. В июне 2019 года по результатам предварительного расследования обвинительный акт в отношении указанного лица был направлен в Оболонский районный суд города Киева", – говорится в сообщении.

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Обвиняемый свою вину не признавал, несколько раз менял тактику своей защиты. Однако вина его доказана, доказательства признаны надлежащими и допустимыми.

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Кроме этого, суд удовлетворил гражданские иски о возмещении причиненного морального ущерба на сумму 30 тыс. грн каждой из потерпевших.

Ранее мы сообщали, что в Одессе мужчина насиловал школьниц. В соцсетях он выдавал себя за юношу, выпрашивал интимные фото, а потом шантажировал своих жертв.

Также в Сумской области, в городе Кролевец, юноша на улице пытался изнасиловать школьницу.