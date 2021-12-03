Насколько станции Киевского метро доступны для людей с инвалидностью: карта

Как киевлянам с инвалидностью пользоваться подземкой / Фото: Коллаж: Сегодня

3 декабря – Международный День людей с инвалидностью. Впервые о нем заявила в 1992 году Генеральная Ассамблея ООН. Проведение этого дня на Украине установлено Указом Президента от 27 ноября 1993 года № 566/93. "Сегодня" решил рассказать, как воспользоваться метро людям с ограниченными возможностями.

Ведь этот день подчеркивает необходимость достижения полного обеспечения равных прав инвалидов и их участия в жизни общества. Отметим, что 6 октября 2005 года был принят закон "О реабилитации инвалидов в Украине", которым определены основные принципы создания правовых, социально-экономических, организационных условий для функционирования системы поддержки физического, психического и социального благополучия инвалидов.

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Как спуститься в метро людям с ограниченными возможностями

Передвигаться людям с инвалидностью в Киеве сложно, но это возможно. Ведь 14 станций Киевского метрополитена полностью приспособлены для передвижения лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения, в частности, оборудованы лифтами и подъемниками:

"Вырлица" – четыре лифта, три специальных подъемника;

"Бориспольская" – два лифта, два специальных подъемника;

"Красный хутор" – девять лифтов;

"Демеевская" – два лифта, два специальных подъемника;

"Голосеевская" – три лифта;

"Васильковская" – четыре лифта, два специальных подъемника;

"Выставочный центр" – два лифта;

"Ипподром" – пять лифтов;

"Теремки" – четыре лифта;

Второй выход на станции "Дарница" – один специальный подъемник;

Второй выход на станции "Лесная" – два специальных подъемника;

"Левобережная" – два специальных подъемника;

"Святошино" – три лифта, три специальных подъемника;

"Сырец" – один пандус.

Карта в метро для людей с инвалидностью / Фото: КП "Киевский метрополитен"

Также можно воспользоваться лестничным гусеничным подъемником LG 2004 на трех станциях, а именно: "Крещатик", "Академгородок" и "Позняки".

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Также в вестибюлях шести пересадочных станций Киевского метрополитена есть рельефнографические карты-схемы Киевского метрополитена, которыми могут воспользоваться, наравне с другими, пассажиры с нарушениями зрения.

Отметим, что для безопасного передвижения по подземке пассажир маломобильной группы может заказать сопровождение. Для этого необходимо позвонить по номеру (044) 238-55-11, но не позднее чем за час до запланированного перемещения и сообщить дату, время и маршрут следования в метрополитене для организации сопровождения.

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