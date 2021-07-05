Не было части головы: в Киеве на кладбище жестоко убили бездомного (фото)

Между злоумышленником и убитым, проживавшим на одном из столичных кладбищ, возник конфликт

Бездомный жил на этом кладбище / Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 3 июля, на одном из кладбищ Киева нашли обнаженное тело убитого мужчины. Убитый был бездомным и жил на этом же кладбище.

Об этом сообщает Департаметр уголовного розыска.

"Прибывшие на место происшествия правоохранители увидели ужасное зрелище – тело убитого было обильно покрыто многочисленными колото-резаными ранениями различной локации и различных размеров, а части головы вообще не было. Рядом с телом находился окривавлений деревянный крест, которым вероятно и разбили голову пострадавшему", – говорится в сообщении.

Правоохранители оперативно разыскали и задержали злоумышленника, им оказался 29-летний ранее судимый мужчина. В содеянном он сознался и объяснил, что убил мужчину во время внезапно возникшего конфликта. В тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. А убивал тем, что было "под рукой".

Фото: Департамент уголовного розыска

"Мы подтверждаем факт обнаружения тела мужчины на кладбище", – сообщили нам в пресс-службе киевской полиции.

Впрочем, информацию о том, что бездомного, который проживал на кладбище, убили могильным крестом – этого в полиции не подтвердили, но и не опровергли.

Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении. Вскоре ему изберут меру пресечения – содержание под стражей.

Ранее мы сообщали, что в Киеве мужчина жестоко избил 61-летнего мужчину, а потом напал с ножом на 67-летнюю пенсионерку и убил ее.