Не давал выходить из квартиры и угрожал: в Киеве мужчина целый год запугивал бабушку

72-летняя старушка боялась собственного внука / Фото: Коллаж: Сегодня

Оболонский районный суд Киева вскоре будет судить 26-летнего киевлянина, который издевался над собственной бабушкой. Сегодня отправили обвинительный акт в отношении мужчины.

Об этом сообщает Прокуратура Киева.

Подозреваемый год терроризировал 72-летнюю бабушку и заставлял ее готовить ему еду и давать деньги. Злоумышленник запугивал пожилую женщину и угрожал ей на глазах у своего маленького брата.

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Что ему грозит

"Учитывая позицию прокурора, о том что обидчик неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия, а также отбывал наказание за совершение корыстных преступлений, суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

Мужчине грозит до 2-х лет тюрьмы.

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