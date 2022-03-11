Не дают отступить оккупантам. Под Киевом стоят заградотряды кадыровцев

Кадыровцы заставляют оккупантов воевать против ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области стоят специальные отряды кадыровцев. Они сдерживают огнем российских оккупантов, которые отказываются воевать с ВСУ или хотят сбежать. Таким образом кадыровцы не дают отступать российским военным, угрожая смертью.

Об этом рассказал член комитета ВР по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский в эфире общего телемарафона Uaразом.

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По его словам, есть информация, что в оккупационных войсках создаются "заградительные отряды". Вениславский подчеркнул, что Россия повторяет сталинские и гитлеровские методы ведения войны.

"На киевском направлении: Киевское море, Ирпень, Гостомель, Буча – там точно стоят специальные отряды кадыровцев, которые пытаются сдерживать огнем тех российских военных, которые избегают столкновений с ВСУ. Это позволяет быть оптимистично настроенными, потому что враг мощный, но не непобедимый", - рассказал депутат.

Вениславский добавил, что ВСУ уже стерли фейк о "силе" российской армии. А в ближайшее время "мы продемонстрируем совсем другую войну, от которой захватчики будут ужасаться".

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Украинцы дерутся пострашнее "театральных" чеченцев

В бою наши военные показывают себя не хуже чеченцев, заявил российский журналист и публицист Александр Невзоров. Более того, ВСУ всего за две недели войны буквально сожгли целый ряд мифов о России для мира – о сильной армии, законах, истории и т.д.

"Из того, что сейчас происходит в Украине, сделано 99% т.н. российской истории: это смерть мифа о князьях, героях и Суворовых… Закон – фейк, армия – фейк, экономика – фейк, история – фейк, величие – фейк. Покорность украинцев, ожидающих освободительную армию Путина, – фейк", - сказал журналист.