"Не хочу рассказывать про тот разговор" – Кличко раскрыл подробности встречи с Блинкеном

Политик добавил, что беседа с госсекретарем продолжалась примерно 5-7 минут, – это была неофициальная, частная встреча

Коллаж "Сегодня"

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал подробности встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном и его заместителем Викторией Нуланд.

Об этом сообщает "Украина 24".

По словам столичного городского головы, это была неофициальная, частная беседа.

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"Я не хочу рассказывать про тот разговор. Но это было действительно про Украину, про ее состояние, про город, развитие страны. Я выразил благодарность, потому что без поддержки друзей Украины – финансовой и политической – мы уже вернулись бы в Российскую империю или Советский Союз. Мы там уже были, нам нечего там искать", – отметил Кличко.

Политик также добавил, что беседа с Блинкеном продолжалась примерно 5-7 минут. С Викторией Нуланд – около получаса.

Как сообщалось ранее, госсекретарь США Энтони Блинкен после визита в Киев пообещал Украине усиление военной поддержки от Америки, а также заверил, что Россию ждут серьезные последствия, если будет новая эскалация конфликта. Главные заявления американского дипломата – читайте в материале "Сегодня".