Не поделили жилплощадь: в Киеве мужчина убил пенсионерку и напал с ножом на ее брата (фото)

В столице между сожителями вспыхнул конфликт – мужчина нанес 17 ножевых ранений 67-летней женщине и едва не убил еще одного жителя квартиры

В Киеве мужчина напал с ножом на дядю и тетю своей сожительницы / Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве мужчина жестоко избил 61-летнего мужчину, а затем напал с ножом и убил 67-летнюю пенсионерку

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киева.

"В ходе конфликта злоумышленник схватил нож и начал бить 61-летнего киевлянина по рукам и туловищу, а когда тот выбежал из квартиры за помощью, нанес 67-летней владелице дома 17 ножевых ранений. От полученных травм местная жительница скончалась на месте", – говорится в сообщении.

В полицию обратился пострадавший мужчина и рассказал о нападении. Правоохранители выяснили, что в доме проживают брат с сестрой и их племянница с сожителем.

Между сожителями возник конфликт из-за дальнейшего совместное проживание в доме. В какой-то момент мужчина схватил нож и напал на пенсионеров. Злоумышленника сразу же задержали.

Им оказался уроженец Сумской области, 1986 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ.

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Следственным Соломенского управления полиции мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство двух или более человек) и ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное ему грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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