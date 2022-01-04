Не понравилась доставка? В Киеве до полусмерти избили курьера

Курьер попал в больницу с многочисленными травмами. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве жестоко избили курьера службы доставки Glovo. Драка произошла под общежитием КНТЭУ на Лесном массиве.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
Подробности ЧП
Вечером 1 января на курьера напали возле здания общежития. Его затащили в какое-то местное кафе, где забрали все вещи и документы. Требовали 30 тысяч гривен.
Что с курьером
Парню удалось сбежать, сейчас он в реанимации в тяжелом состоянии – переломаны ребра, разорвана селезенка. Полиция ищет злоумышленников и свидетелей, всех, кто сможет предоставить сведения о происшествии.
Отметим, что сначала была информация о том, что напали на курьера Domino’s, и сотрудники сети пиццерий даже начали собирать деньги на лечение парня. Однако вскоре стало известно, что избили курьера Glovo.
Злоумышленников ищут
Правоохранители начали поиски участников драки.
"Может, кто-то был свидетелем и сможет предоставить какие-то ценные сведения?" – просит "Киев оперативный".
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