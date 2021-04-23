Не понравились камеры: в Киеве супруги разгромили лифт в новом доме (видео)

Супруги молотком побили камеры, а потом сломали кнопки и плату лифта – он временно не работает, ремонт займет некоторое время

В Киеве супруги разгромили камеры видеонаблюдения и кнопки лифта. В итоге лифт поломался и жильцам придется какое-то время ходить пешком.

Об этом сообщает Instagram-канал kiev_topnews.

Инцидент произошел в ЖК "Авиатор" на проспекте Любомира Гузара, 26. Там супруги, проживающие в 22-этажном доме, начали громить лифт. Сначала они испортили камеры, потом молотком мужчина повредил кнопки и плату. Когда они поняли, что их снимает очевидец, то попытались этому помешать.

Неизвестно, что стало причиной такого поведения. Очевидцы предполагают, что пару разозлили камеры видеонаблюдения, которые недавно здесь установили.

Отметим, что пока что неизвестно, что грозит вандалам. Но, жильцам и администрации ОСББ в соцсетях уже предлагают активную помощь в дальнейшем разрешении конфликта.

Ранее мы сообщали, что в Харькове возмущенные правилом о перевозке не больше 10 пассажиров в салоне горожане разгромили трамвай.