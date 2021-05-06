Нечеловеческая жестокость: собаку со связанными лапами нашли под Киевом (видео)

В Киево-Святошинском районе неравнодушные граждане нашли собаку со связанными лапами. Пес одиноко лежал в лесу, пока его не нашли люди. Кто его там оставил пока неизвестно.

Соответствующее видео опубликовал Киев Оперативный в Telegram.

Как выяснилось, ЧП произошло в селе Горенка.

"Пошли гулять со своими подопечными собаками, которых у меня 12, в лес между населенными пунктами Гостомель, Пуща-Водица и Горенка. Гуляя в лесу, мы нашли собачку со связанными лапами. Когда видишь такое в 21 веке просто жуть пробирает. Как кто-то мог додуматься до такого?", – пишут в Сети.

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Стало известно, что автор ролика пока забрала собаку к себе, но "боится, что подобное может повторяться".

"Если кто-то видел собаку или знает мы просим дать хоть какую-то информацию", – просят на видео.

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