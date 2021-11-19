Нелегальный бизнес по слежке за людьми. В Киеве СБУ накрыла подпольное "детективное агентство" (фото)

В столице СБУ обнаружила нелегальное "детективное агентство" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве СБУ накрыла "детективное агентство", которое работало незаконно. Они следили за гражданами Украины с помощью спецтехники.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Агентство работало более двух лет и оказывало "услуги" как физическим лицам, так и представителям бизнеса.

"За заранее оговоренную плату дельцы делали полное досье на бизнес-партнера или "шпионили" за нанятыми на работу офисными работниками. Сотрудники СБУ задокументировали нередкие факты предоставления участниками группы услуг по слежке за гражданами с использованием фото- и видеофиксации с помощью спецтехники", – говорится в сообщении.

Сотрудники нелегального предприятия следили за людьми / Фото: СБУ

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Как работали злоумышленники:

"документировали" для "клиентов" телефонные разговоры абонентов мобильной связи, маршруты передвижения тех, кого "заказали";

оборудовали помещения и автомобили спецсредствами скрытого аудио- и видеоконтроля;

устанавливали местонахождение мобильных телефонов с использованием спецтехники правоохранительных органов.

Пользовались злоумышленники только спецтехникой / Фото: СБУ

Сколько стоили "услуги"

распечатка телефонного разговора – $400;

слежка за передвижением лица – $200/час;

оборудование офиса средствами слежения за персоналом – $1000.

Правоохранители задержали организатора схемы "на горячем" после получения им $1350 и передачи заказчику информации, полученной незаконным путем.

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Слежку вели за бизнес-партнерами и офисными сотрудниками / Фото: СБУ

Что изъято

Во время обысков обнаружили и изъяли:

средства связи, технические устройства для слежения и комплектующие к ним;

материалы оперативно-розыскных дел, полученные противоправным путём;

компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

В настоящее время организатор "агентства" поставлен в известность о подозрении по ч. 2 ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия по привлечению к уголовной ответственности всех участников группы.

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