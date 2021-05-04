Неоцененный вид. В Чернобыле нашли редкие растения (фото)

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике нашли очень редкие виды растений во время ботанической экспедиции.
Об этом сообщили на странице заповедника в Facebook.
Отмечается, что в Чернобыле нашли такие виды:
- прострел луговой (другое название – прострел чернеющий);
- сон-трава (другое название – прострел раскрытый или широколистный).
Эти растения занесены в Красные книги Украины и Беларуси как неоцененные. Сон широколистный занесен еще и в Приложение к Бернской Конвенции как вид, которому нужна особая охрана.
"Эти красивые первоцветы встречаются в заповеднике в сосновых лесах и на опушках и цветут в конце апреля – начале мая. Прострел луговой цветет одновременно с появлением листьев", - говорится в публикации.
Численность обоих видов сон-травы уменьшается из-за деятельности людей – работа на земли, выпас скота. Сейчас оба вида в заповеднике имеют стабильные локальные популяции.
Напомним, ранее мы показывали, как сейчас выглядит Чернобыльская АЭС.
Кроме того, предлагаем посетить первый виртуальный гид по Чернобыльской зоне отчуждения от "Сегодня".
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