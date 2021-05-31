Неожиданно выбежал на дорогу: в Киеве таксист сбил маленького мальчика (фото)

Мальчика госпитализировали в больницу с трещиной в локтевом суставе – выясняются все обстоятельства аварии

В воскресенье, 31 мая, в Киеве таксист не заметил на дороге маленького мальчика и сбил его.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Авария произошла на дублере проспекта Правды – таксист за рулем автомобиля Skodа травмировал ребенка. Мальчик резко выбежал на дорогу, водитель не успел вовремя затормозить и столкнулся с малышом.

Пострадавшего мальчика забрали в больницу с предварительным диагнозом – трещина в локтевом суставе.

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Пока неизвестно, почему маленький ребенок находилась один и почему выбежал на дорогу просто под колеса автомобиля такси.

Ранее мы сообщали, что в Николаеве правоохранители задержали 27-летнего водителя, сбившего 13-летнего мальчика. Ребенок на самокате пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. Его с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

Также напомним, во Львовской области легковушка дважды переехала четырехлетнюю девочку.