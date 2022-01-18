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Непогода разбушевалась! В Киеве масштабный сбой в работе транспорта – маршруты (обновлено)

София Ковнир
18 января, 08:00
На улицах столицы массово падают деревья из-за шквального ветра

В столице сбился график транспорта. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве 18 января непогода устроила "погром" на улицах. По этой причине в работе общественного транспорта произошел сбой.

Об этом сообщили в Киевпастрансе.

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Что с транспортом?

Задерживается движение трамваев №12, 17 по Лесной трассе из-за упавшего дерева. На место направлена ответственная служба города.

Также изменено движение автобусов №37 на ул. Бударина – упало дерево. На место направлена ответственная служба города.

Движение автобусов №37 организовано через Чайку.

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Изменено движение автобусов №104 на ул. Лермонтова (Бортничи) – упало дерево. На место направлена ответственная служба города.

Движение автобусов №104 организовано до ул. Промышленной.

Задерживается движение трамваев №12, 17, 19 на площади Шевченко по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

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Погода в Украине на 18 января

Погода в Украине во вторник, 18 декабря, будет пасмурной и прохладной. В некоторых регионах ожидается снег. Порывы ветра в этот день будут достигать 12 м/с. Кое-где прогнозируют "минусовую" температуру.

Как информируют синоптики, осадков сегодня не будет в Волынской, Ровенской, Закарпатской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму. На остальной территории ожидается снег. Ветер — северо-западный, 7-12 м/с.

На западе прогнозируется от -2 до +2 градусов. На востоке столбики термометров будут колебаться от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В северных регионах – -4-0 градусов. На юге ожидается от -1 до +2 градусов.

В Киеве прогнозируют снег, 2-4 градуса мороза, а в Симферополе будет облачная погода – от -1 до +1 градуса.

Из-за "минусовой" температуры возможна гололедица!

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