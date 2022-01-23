Непогода утихнет? Синоптики порадовали прогнозом в Киеве

Какой ждать погоды в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Киеве в понедельник, 24 января, будет пасмурной и без осадков. При этом на улице возможен гололед – дождь со снегом, выпавший накануне, замерзнет на холодной земле.

Об этом сообщает sinoptik.ua.

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По данным синоптиков, завтра утром и вечером в столице ожидается -7 градусов, к обеду температура поднимется до -5 градусов. При этом по ощущениям температура будет как при 11-12 градусах мороза.

На протяжении всего дня погода в Киеве будет пасмурной, без осадков. Ветер ожидается 2-4 м/с.