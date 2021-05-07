Неудачно сократил дорогу: в Бортничах авто застряло на лестнице крытого перехода (фото, видео)

В Киевской области произошло ЧП – водитель иномарки застрял на лестнице во время движения. Скорее всего, водитель хотел сократить путь, а может просто не заметил ступеньки в крытом переходе между домами.
Соответствующее видео опубликовал Киев Оперативный в Telegram.
Необычное происшествие произошло в Бортничах. Водитель Hyundai не заметил лестницы, поехал по ней и застрял.
"К счастью, никто не пострадал", – пишут в сообщении.
На видео видно, что за несколько секунд до ДТП там прошли пешеходы.
Как только он вьехал на ступеньки – сразу "повис" на них. Как водитель выбрался из ситуации – пока неизвестно.
Ранее мы сообщали, что в Киеве пожилой водитель ВАЗ устроил серьезное ДТП.
Также напомним, в столице на скорости перевернулся автомобиль – мать погибла, дочь в реанимации.
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