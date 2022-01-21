Невакцинированные, прячьтесь. В Киеве усилят проверки карантина в транспорте

В транспорте ужесточат проверку COVID-документов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве усилят контроль соблюдения карантинных ограничений в общественном транспорте. Для этого столица привлечет работников Муниципальной охраны.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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По его словам, общественный транспорт – одно из мест, где можно заразиться коронавирусом.

"Именно поэтому призываю соблюдать масочный режим, пользуясь им", – призвал Поворозник.

Транспорт на карантине

Пользоваться общественным транспортом могут пассажиры при наличии таких COVID-документов:

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отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста для определения антигена сроком действия 72 часа;

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации, или документа, подтверждающего получение одной дозы 2-дозной вакцины COVID-19, который может быть применен в течение 30 дней от даты введения дозы.

желтого или зеленого COVID-сертификата;

документа о выздоровлении от COVID-19;

"Штамм коронавируса, который сегодня циркулирует, имеет очень высокую контагиозность. Соответственно, скорость его распространения увеличилась в разы. По словам специалистов, 70% тестируемых на наличие болезни получают положительный результат", – сказал Поворозник.

Рекомендации по ограничениям

Поворозник отметил, что необходимо соблюдать масочный режим в закрытых помещениях, чтобы вирус распространялся не так быстро.

Кроме этого, нужно обрабатывать антисептиками руки и проветривать помещение.

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Несмотря на то, что штамм "Омикрон" имеет более легкое течение болезни, кровати в столичных больницах постепенно заполняются.

"Это говорит о том, что тяжелых случаев все равно достаточно много", – отметил Поворозник.

Он добавил, что для контроля над соблюдением карантинных ограничений город привлечет работников Муниципальной охраны.

Новая вспышка коронавируса

В Украине началась очередная вспышка СOVID-19. Вчера, 19 января, в стране зафиксировали более 18 тысяч новых случаев. Этот показатель значительно выше за предыдущие. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

"В Украине за вчера уже зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев COVID-19. Это свидетельствует о том, что в стране началась вспышка", - сказал он.

Ляшко уточнил, что эпицентром вспышки является Западная Украина. "Самая осложненная эпидситуация – в Ивано-Франковской области. Отрицательная динамика уже наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях", - сказал министр.

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