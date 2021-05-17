Невероятная жестокость в Киеве. Кошку и котят выбросили из окна высотки

Живодерам за жестокое обращение с животными грозит от пяти до восьми лет лишения свободы

На столичной Троещине произошел вопиющий случай. Из окна седьмого этажа выбросили кошку и четырех котят. ЧП произошло в высотном доме по улице Бальзака.

Об этом сообщает и. о. директора КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины" Наталья Мазур

От полученных травм кошка и трое котят погибли на месте, четвертый котенок чудом выжил. Котятам было примерно по 10 дней. Еще одного котенка нашли в квартире во время проведения следственных действий.

"Мы ждем результатом экспертизы о причинах гибели кошки и котят, по результатам этого документа будет оглашено подозрение. В тот момент, когда животных выбросили из окна, в квартире находились двое мужчин. Один из них хозяин квартиры. Пока у нас нет конкретного подозреваемого в жестоком поведении с животными. Все обстоятельства сейчас выясняются. В том числе, причастны ли к этому правонарушению мужчины или только один из них", – рассказали "Сегодня" в полиции Киева.

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Решается вопрос о сообщении о подозрении.

По факту жестокого обращения с животными открыто уголовное производство. Если вину злоумышленника будет доказано, то ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

В коммунальном предприятии "Киевская городская больница ветеринарной медицины" говорят, что постараются максимально быстро сделать заключение о причинах гибели животных.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области 65-летнего мужчину подозревают в жестоком обращении с животными. Он задул монтажной пеной щель в доме, где находилась кошка и пятеро котят.