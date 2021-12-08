Невозможно заплатить за тепло. Что происходит с сервисом "Киевтеплоэнерго"

На сайте "Киевтеплоэнерго" произошел сбой / Фото: Коллаж: Сегодня

Некоторые киевляне сегодня не смогли зайти в свой личный кабинет на Киевтеплоэнерго. Люди жалуются, что нельзя посмотреть счета за горячую воду/отопление, подать показания счетчиков, оплатить за услуги. На странице появляется сообщение, что сервис временно не работает. Сайт "Сегодня" выяснил, с чем связаны эти проблемы.

Как сообщили нам в КП "Киевтеплоэнерго", у них проводятся регламентные работы.

Реклама

"Человек зашел на сайт как раз тогда, когда там проводились регламентные работы. У нас ежемесячно проводятся профилактические работы на сервисе – выгружаются и загружаются данные. Страшного ничего не произошло. Если есть острая необходимость, то пользователи могут воспользоваться кабинетом Центра коммунального сервиса", – сообщили сайту "Сегодня" в пресс-службе КП "Киевтеплоэнерго".

Киевляне сегодня не смогли зайти в свой личный кабинет на "Киевтеплоэнерго"

Регламентные работы только начались. Они могут продолжаться час-два или больше.

"Как правило, такие работы надолго не затягиваются. Люди внесли свои показания до конца месяца и нам их нужно обработать. А сейчас их выгружают. Это может занять час, два, может до конца дня. Но это точно не будет несколько дней", – добавляют в "Киевтеплоэнерго".

Прогнозируемое время работ до 19.30. Максимально возможное до 21.00.

Реклама

Ранее мы писали: