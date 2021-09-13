Никогда не жаловался на здоровье: подробности гибели мальчика в лагере под Киевом

12-летний погибший мальчик жил с отцом. Коллаж "Сегодня"

Персонал детского лагеря, где внезапно умер 12-летний Павел Теровец, в шоке от произошедшего, ведь ребенок казался вполне здоровым.

"Сегодня" выясняли, что могло стать причиной смерти школьника.

Был жизнерадостным и общительным

Соседи мальчика говорят, что Павел был общительным и жизнерадостным ребенком. В свои 12 школьник имел взрослые взгляды на жизнь и был помощником отца с инвалидностью, который воспитывал его самостоятельно.

"Мама мальчика здесь в городе проживает, я общалась вчера и сегодня с мамой. В мамы уже другая семья", – сказала соседка умершего Наталья Богатнова.

Павел все время жил с отцом, помогал ему по хозяйству. Соседи и знакомые говорят: хотя семья была и малообеспеченная, но благополучная. Отец любил сына, они вместе подрабатывали продажей цветов.

Соседи хорошо говорят о 12-летнем Павле. Скриншот из видео

Как произошла трагедия

С Кропивницкого в оздоровительный лагерь под Киевом мальчик приехал в начале осени. Путевку семья получила бесплатно как малообеспеченная. За шесть дней отдыха Павел почувствовал слабость, и его перевели в изолятор. Дома на здоровье он никогда не жаловался.

"Если ребенок действительно очень серьезно больной – его никогда в жизни не отпускали бы сами, есть санатории для детей с родителями", – отметила мама товарища умершего Павла Наталья Лисоволенко.

Что говорят о смерти Павла

В лагере смерть Павла Теровца шокировала весь персонал. В детский лагерь "Артек" сейчас не пускают, там идут следственные действия.

Не на камеру люди говорят: плохо 12-летнему Павлу стало еще 9 сентября, он находился под постоянным наблюдением врачей: ему измеряли давление и температуру и все показатели были в норме.

Директор лагеря говорит – снаружи не было никаких признаков, которые могли бы вызвать беспокойство, поэтому и не отправили ребенка в больницу. Павел жаловался на слабость, однако в день трагедии, по словам работников лагеря, он чувствовал себя удовлетворительно, рисовал и готовился к обеду.

"Все необходимые действия были предприняты и врачами, и скорой помощью так, как должно делаться. Он обратился, что какую-то слабость имеет, но только по результатам следственных действий и решения судмедэксперта мы сможем установить причину", – сказал директор детского центра Сергей Капустин.

В полиции же "Сегодня" рассказали – продолжаются следственные действия, после вскрытия судмедэксперты должны сказать, имел ли школьник хронические заболевания и что именно могло стать причиной смерти. Уже завтра, 14 августа, Павла похоронят в родном Кропивницком.