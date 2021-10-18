Ночные заморозки и дождь: какой завтра будет погода в Киеве (карта)

В Киеве ночью пройдут дожди, но днем без осадков. / Фото: Коллаж: Сегодня

Завтра, 19 октября, в Киеве ожидается сухая погода. Однако ночью пройдет небольшой дождь, хоть на улице и будет довольно прохладно.

Об этом свидетельствует прогноз "Укргидрометцентра".

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Погода в Киеве

В столице завтра будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м / с.

Температура ночью опустится до + 3-5 градусов тепла. Днем воздух максимально прогреется до +11.

Кроме того, 18 октября состоянию на 9:00 температура воды в реке Днепр на гидрологическом посту Киев составляла +9,4 градусов, уровень воды 445 см.

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Прогноз на 19 октября по Киевской области. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

В области завтра будет прохладнее. В Чернобыле ночью температура опустится до +1 градуса.

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Днем по всей территории Киевщины температура воздуха будет колебаться от +8 до +12 градусов. Осадков не прогнозируют.

Какой будет погода на этой неделе

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в начале недели столбики термометров поползут вниз – будет холодно, днем не выше 7-12 градусов тепла, а ночью небольшие "минусы".

Со среды, 20 октября, 21, 22 и 23 октября в большинстве областей потеплеет. Температура воздуха достигнет +15-18 градусов тепла.

В эти дни тепло ожидается и в Киеве, +14-18 градусов.

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