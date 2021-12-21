Новогодние елки установили в каждом районе Киева – где их найти (адреса)

Деревья сразу в нескольких районах украшают каждый год / Коллаж "Сегодня"

18 декабря в Киеве засветили главную елку страны. Также в каждом районе столицы установили отдельно новогодние деревья. Всего в городе есть 10 таких локаций.

Об этом пишет сайт "Ярмарки Украины".

Реклама

Где находятся локации с елками:

Голосеевский район – площадка около ТРЦ "Ocean Plaza" на Лыбедской площади

площадка около ТРЦ "Ocean Plaza" на Лыбедской площади Дарницкий район – парк "Воинов-интернационалистов", улица Архитектора Вербицкого

парк "Воинов-интернационалистов", улица Архитектора Вербицкого Деснянский район – в этом районе установят две главные елки: около здания Деснянской районной администрации, проспект В. Маяковского, 29, и на жилмассиве "Лесной", улица Милютенко, 19

в этом районе установят две главные елки: около здания Деснянской районной администрации, проспект В. Маяковского, 29, и на жилмассиве "Лесной", улица Милютенко, 19 Днепровский район – парк культуры и отдыха "Победа", улица Перова, 2

парк культуры и отдыха "Победа", улица Перова, 2 Оболонский район – возле Оболонской районной администрации, улица Маршала Тимошенко, 16

возле Оболонской районной администрации, улица Маршала Тимошенко, 16 Печерский район – Мариинский парк, улица Грушевского

Мариинский парк, улица Грушевского Подольский район – Контрактовая площадь около памятника Петру Сагайдачному

Контрактовая площадь около памятника Петру Сагайдачному Святошинский район – около здания Святошинской районной администрации, проспект Победы, 97

около здания Святошинской районной администрации, проспект Победы, 97 Соломенский район – Парк "Отрадный", улица Героев Севастополя, 37

Парк "Отрадный", улица Героев Севастополя, 37 Шевченковский район – Парк Шевченко, улица Владимирская, 60

Елку на Софийской площади зажгли со второго раза

На сцене как раз выступал мэр города Виталий Кличко. Он поздравил зрителей с грядущими праздниками и вместе с людьми начал обратный отсчет. Когда люди досчитали от 10 до 1, включилась только иллюминация вокруг елки.

Тогда мэр заявил, что, видимо, киевляне очень тихо считали и были не очень активны, поэтому и елка не "захотела" сиять. Тогда начали еще один отсчет, который все-таки закончился успехом. Новогоднее дерево ярко засияло разноцветными огнями.

Реклама

Ранее мы писали: