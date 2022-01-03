Новогодняя сказка! Киев показали с высоты птичьего полета (видео)

Столицу освещают сотни ярких гирлянд / Фото: Коллаж: Сегодня

Киев полностью погрузился в атмосферу Нового года. Праздничную столицу показали в Сети с высоты птичьего полета.

Видео опубликовал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

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В ролике видно Софиевскую площадь и Контрактовую площадь.

Все новогодние локации сияют яркими огнями.

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Поздравление Зеленского

По сложившейся традиции, 31 декабря 2021 года, президент поздравил украинцев с наступающим Новым годом. Он рассказал о главных достижениях за 2021 год, поблагодарив украинцев, которые строят и творят страну. В частности, он отметил, что страна выстояла, несмотря на устрашение и внешними угрожающими факторами, и внутренними.

Как праздновали другие политики

Журналист Дмитрий Гордон на Новый год в прямом эфире раздавал подарки политикам и не только. Досталось даже президенту РФ Владимиру Путину, но не факт, что презент довезут до Москвы.

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко встретил новый 2022 год с известным в прошлом футболистом киевского Динамо Сергеем Ребровым.

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