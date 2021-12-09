Новогодняя сказка: под Офисом президента появились елка и карусель (фото)

В Киеве активно готовятся к новогодним праздникам. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве под зданием Офиса президента обустраивают локацию для проведения новогодних празднований. Так, уже установили живую елку и вскоре ее будут украшать.

Об этом сообщает Вечерний Киев.

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Сказка под Офисом президента

В четверг, 9 декабря, у главного входа в Офис президента установили живую елку, а меньшими зелеными деревцами украсили окна.

Рядом с елкой также появилась основная конструкция для карусели. Судя по оформлению, она будет такой же, как и в прошлом году.

Отмечается, что во время зимних празднований 2020-2021 года карусель была бесплатной.

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Какими будут игрушки?

В Киев уже привезли целую фуру новых игрушек для главной елки страны.

"В этом году мы украсим елку небольшими игрушками отечественного производства. Одна игрушка – восемь сантиметров в диаметре. Их будет 20 тысяч, не меньше. 75% – красного цвета и 25% – золотого", – рассказывает Игорь Добруцкий.

По словам Добруцкого, игрушки будут сделаны из пластика. Не стоит переживать, что они разобьются. На елке их разместят точечно. Новогоднее дерево будет словно окутано бисером.

Рабочим придется здорово потрудиться, чтобы развесить 20 тысяч небольших шариков на елке высотой 31 метр.

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