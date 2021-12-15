Новогодняя сказка! Под Офисом президента зажгли елку и иллюминацию (фото, видео)

В Киеве активно готовятся к Новому году. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве под Офисом президента установили праздничную елку и новогодние украшения. Также появилась карусель и каток.
Об этом сообщает "Сегодня".
Под Офисом президента настоящая сказка
Как нам стало известно, на улице Банковой установлена художественная подсветка – на входах и выходах возле офиса главы государства, а также установлены ангелы с трубами.
По территории расставлено несколько новогодних домиков, маленьких елок и карусель. Также перед входом в Офис установлена живая елка – ее украсили большими игрушками.
Прохожие делают селфи на фоне праздничной елки.
Кроме того, рабочие заканчивают монтаж катка под Офисом президента. Его площадь 250 квадратных метров. Рядом заканчивают монтаж помещения, где можно будет получить коньки и переобуться.
Как выглядит новогодняя локация вечером
Елку в Киеве зажгут не на Николая
Зажжение главной елки страны на Софийской площади впервые перенесли. Традиционно главную елку в Киеве зажигали 19 декабря на день Святого Николая. Впервые за 8 лет эта традиция нарушена.
Как пояснили нам организаторы новогоднего праздника на Софийской, главную елку страны на Софийской площади зажгут 18 декабря в 17:00 за день до праздника Святого Николая.
"Мы не знаем причин переноса даты. Делаем все, чтобы новогодний городок был готов до 18 декабря. Праздничное зажжение елки состоится в этот день, тогда же откроется весь новогодний городок на Софийской площади", – сообщили нам организаторы.
Елку уже украсили
Корреспондент "Сегодня" наблюдал за тем, как украшают главное новогоднее дерево страны. В этом году там должны прикрепить на ветках 20 тысяч "золотых" и красных игрушек.
Также на главную елку страны подняли ее главное украшение – рождественскую звезду.
Нынешняя тематика праздника – рождение Иисуса. На Софийской площади будет установлена елка, вертепы и панно с 38 героями святого семейства.
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