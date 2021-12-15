Новогодняя сказка! Под Офисом президента зажгли елку и иллюминацию (фото, видео)

В Киеве активно готовятся к Новому году. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве под Офисом президента установили праздничную елку и новогодние украшения. Также появилась карусель и каток.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Под Офисом президента настоящая сказка

Как нам стало известно, на улице Банковой установлена художественная подсветка – на входах и выходах возле офиса главы государства, а также установлены ангелы с трубами.

По территории расставлено несколько новогодних домиков, маленьких елок и карусель. Также перед входом в Офис установлена живая елка – ее украсили большими игрушками.

Прохожие делают селфи на фоне праздничной елки.

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Кроме того, рабочие заканчивают монтаж катка под Офисом президента. Его площадь 250 квадратных метров. Рядом заканчивают монтаж помещения, где можно будет получить коньки и переобуться.

В Киеве под Офисом президента установили каток, елку и иллюминацию. Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

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В Киеве на Банковой настоящая новогодняя сказка. Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Как выглядит новогодняя локация вечером

Под Офисом президента засветилась новогодняя иллюминация. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Елку в Киеве зажгут не на Николая

Зажжение главной елки страны на Софийской площади впервые перенесли. Традиционно главную елку в Киеве зажигали 19 декабря на день Святого Николая. Впервые за 8 лет эта традиция нарушена.

Как пояснили нам организаторы новогоднего праздника на Софийской, главную елку страны на Софийской площади зажгут 18 декабря в 17:00 за день до праздника Святого Николая.