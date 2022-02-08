Новые симптомы "Омикрона" и когда ждать красную зону: все о COVID-ситуации в Киеве

Киев рискует вскоре попасть в красную зону. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве по состоянию на утро 8 февраля зафиксировали 2862 новых случаев коронавируса за последние сутки, что на 600 больше, чем днем ранее. Семь человек от болезни умерли.

Новости "Сегодня" рассказывают все, что известно о ситуации с коронавирусом в столице.

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Статистика

С каждым днем больных все больше. Всего с начала пандемии в столице Украины подтвердили более 386 тысяч заболевших.

Умерли от коронавируса 8606 человек, семь из них – за последние сутки.

В Киевской области зафиксировано 208 322 случаев COVID-19 (1113 новых случаев за сутки).

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Уйдут ли школы на карантин

Власти Киева решили не отправлять массово столичные школы и садики на карантин. В то же время, решения о работе учебных заведений принимают руководители, в зависимости от уровня заболеваемости в заведении

"Городские власти позволяют руководителям школ самостоятельно принимать решения о переводе на дистанционную форму обучения классов или всего учебного заведения. Такое решение позволит, с одной стороны, разорвать цепочку заболеваемости в заведениях, где уровень заболеваемости высок, и при этом не останавливать учебный процесс в заведениях, где детей и педагогов болеет мало", – объяснили в КГГА.

3 февраля стало известно, что 30% школ в Киеве перешли на дистанционное обучение.

Когда ждать красную зону

С 1 февраля столица перешла в оранжевую зону и остается там до сих пор. Этот переход не был неожиданным, такой прогноз давал главный санврач Киева Сергей Чумак.

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В начале февраля начальник Госпродслужбы в Киеве Олег Рубан спрогнозировал, что в ближайшие две недели столица может зайти в красную зону карантина. По его словам, с 13 января идет прогнозируемый рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе и коронавирусной инфекцией.

Однако точной даты усиления карантина в Киеве нет, поскольку все будет зависеть от противоэпидемических мер. Если все организовывать правильно и соблюдать все правила, тогда Киев может остаться в "стабильном состоянии".

По состоянию на 8 февраля, Киев в оранжевой зоне карантина.

Карантинные зоны в Украине. Фото: сайт Минздрава

Изменились сроки самоизоляции для COVID-больных

Теперь через 5 дней с даты появления симптомов или получения положительного теста самоизоляцию можно завершать. Основным условием такого решения является отсутствие симптомов.

В таком случае делать ПЦР-тест для завершения самоизоляции не обязательно. В то же время, если прошло менее 5 дней, а вы получили отрицательный результат ПЦР-тестирования, это также является основанием для завершения самоизоляции.

Ранее обязательная самоизоляция длилась 10 дней.

Новые симптомы "Омикрона"

В Великобритании выявили шесть новых длительных симптомов нового штамма коронавируса "Омикрон". Тест на коронавирус необходимо сдать, если у человека есть один из этих признаков болезни:

потрескавшиеся или воспаленные губы,

"ковидные пальцы" — воспаление и сыпь на пальцах ног,

сухость кожи и сыпь в области шеи, передней части груди и других участках кожи, куда попадает солнечный свет,

сыпь на руках, локтях и ногах, похожая на потницу,

сыпь, похожая на крапивницу, которая выглядит как бугорки на коже,

сыпь, похожая на обморожение кожи, — пурпурные или красные болезненные пятна.

Все эти симптомы могут вызывать зуд.

Типичными симптомами "Омикрона" до этого считались повышение температуры тела, першение в горле, насморк и головная боль. Характерная для предыдущих штаммов потеря обоняния при "Омикроне" встречается реже.

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