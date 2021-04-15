Нужно два-три года: когда из улиц Киева исчезнут маршрутки

Кличко заявил, что власть делает все возможное, чтобы вытеснить маршрутки с улиц Киева – сделать это хотят через закупку нового современного транспорта

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве через два-три года исчезнут маршрутки.

Об этом он сказал в интервью Радио НВ.

Кличко объяснил, что в данный момент власть не может запретить работу этого вида транспорта, так как он "выполняет свою функцию".

"Маршрутки мы запретить не можем, они выполняют свою функцию. Но мы делаем все для того, чтобы закупать современный и комфортный общественный транспорт для большого количества пассажиров. И это один из путей, с помощью которого мы можем вытеснить маршрутки из нашего города", – сказал Кличко

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По его словам, только за последние годы столица закупила более 300 автобусов и более 100 трамваев. На вопрос журналиста, может ли мэр конкретизировать время исчезновения маршруток, он назвал два-три года.

Напомним, что в мае 2020 года министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал новую модель общественного транспорта. А в середине января в Раде зарегистрировали законопроект об общественном транспорте без маршруток.

Ранее мы сообщали, что работа маршрутных такси в Киеве на грани остановки. Это сайту "Сегодня" подтвердили в Коммунальной службе перевозок КГГА и в Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области.