Обещают 400 тысяч, но с условием. Как мошенники выманивают деньги у украинцев (видео)

Аферисты звонят людям и сообщают о выигрыше денег

Обещают легкие деньги, товары по сумасшедшим скидкам и опустошают кошельки. Такая мошенническая схема в Украине существует десяток лет, но жертв находят до сих пор.

Об этом сообщается в выпуске Сегодня.

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Как работает схема?

Киевлянку Ларису Пику недавно ошарашили телефонным звонком. Сказали, что она выиграла в акции более 300 тысяч гривен.

"Позвонили по телефону и сказали, что я выиграла 380 000 гривен, но для этого мне нужно купить что-то. Заказала у них посуду... где-то на 1,5 тыс. гривен", – рассказала пострадавшая.

Женщину уверяли, что выигрыш зачислят ей на карту, как только оплатит посуду.

"Ждала неделю-две. Думаю, позвоню им. Звоню, а занято. Один раз набираю, второй раз набираю, третий раз набираю. И здесь я понимаю, что меня кинули", – сказала Лариса.

Мошеннической схеме более десяти лет. Но людей, которые ведутся – немало до сих пор.

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Что говорят эксперты по безопасности?

"Могут выслать какой-то совершенно ненужный товар, там, например, терку для картофеля, какие-то амулеты. Вы заплатите за них 1000-1500, хотя на самом деле стоимость их составляет не больше 100 гривен", – сказал эксперт по безопасности Борис Молодцов.

Дешевые товары низкого качества – навязывают преимущественно пенсионерам. Так и зарабатывают – на доверии и обещаниях безумных скидок.

"Нужно просто гуглить все эти акции и все эти компании. Давно уже это все расписано. И вы всегда в поисковике сможете найти отзывы. Там бывают как положительные, и наоборот", – сказал эксперт по безопасности Игорь Ковалевский.

Что пишут в отзывах?

"Я прошу, не верьте этой лживой компании, которая обманным путем выманивает деньги у бедных людей. Я попалась на крючок, постоянно выбирала заказ, верила им, но, к сожалению, денег никаких не получила", – написала Ольга в комментариях.

Еще одна женщина тоже написала негативный отзыв о "компании".

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"Морочат голову, чтобы делали заказ, а выигрыша никакого нет! После каждого заказа они обещают, что начислят средства! Лжецы и хамы!" – написала Зоряна.

Следует ли реагировать на подобные звонки?

Злоумышленники постоянно меняют название своей компании, но неизменной годами остается схема аферы.

"Если вам поступает такой звонок, где вам говорят, что вам нужно заплатить за то, чтобы получить приз – вы можете сразу положить трубку, потому что никакой пользы вы от этого не извлечете. Вы получите какой-то, в лучшем случае, некачественный товар" , – сказал эксперт по безопасности Борис Молодцов

Или как Лариса – не получите ничего.

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