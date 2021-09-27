Обиделся на персонал. В Киеве мужчина "заминировал" ресторан

Администраторы вывели клиента из заведения / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве мужчина, которого выгнали из развлекательного заведения, обиделся и сообщил о "минировании". Теперь ему грозит тюрьма.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

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Так, по информации правоохранителей, "минером" оказался 46-летний житель столицы.

Сам злоумышленник заявил, что обиделся на персонал, который не пускал его в помещение. Как оказалось, что мужчина, находясь в алкогольном опьянении, приставал к другим посетителям и мешал персоналу работать – именно поэтому администраторы вывели клиента из заведения.

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Также отмечается, что во время проверки помещения и прилегающей территории правоохранители не обнаружили никаких опасных и подозрительных предметов.

Личность "минера" правоохранители установили в течение часа. Его уже задержали и начали уголовное производство по части 1 статьи 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) УК Украины.

Теперь ему грозит до шести лет тюремного заключения.

Частая практика

В целом по Украине, к сожалению, практика ложного минирования общественных заведений весьма распространена.

27 августа в Киеве проверяли информацию о минировании Печерского районного суда – сообщение о взрывчатке поступило по электронной почте.

Год назад четыре раза за неделю "минировали" элитную гимназию №32, расположенную на улице Ивана Федорова в Печерском районе столицы. Тут и 1 сентября в 2020 году началось не с праздничной линейки, а со всеобщей эвакуации – неизвестные сообщили о минировании гимназии.

В полиции Киева "Сегодня" рассказали, сколько раз "телефонные террористы" атаковали Верховную Раду, Кабмин и Офис президента.