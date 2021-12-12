Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости в Киеве Другие новости

Облачно и без осадков: какая погода будет сегодня в Киеве (карта)

Ксения Тесленко
12 декабря, 06:25
Не исключено, что снова будет дождь с усилением

На градуснике будет +6 градусов. Коллаж "Сегодня"

Погода в Киеве в воскресенье, 12 декабря, будет облачной.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Подробности

Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться мелкий дождь. Не исключено, что снова будет дождь с усилением. На градуснике будет +6 градусов. Ближе к ночи столбик термометра опустится до +2 градусов и ожидается небольшой дождь.

Осадки будут в:

  • Луцке
  • Ровном
  • Львове
  • Ужгороде
  • Ивано-Франковске
  • Хмельницком
  • Черновцах
  • Виннице
  • Житомире
  • Тернополе
  • Одессе

Реклама

Ранее мы писали:

  • Украину накрыли опасные снегопады и бури. Жители трех областей остались без света. Над возобновлением электроснабжения работали бригады облэнерго.
  • В Карпатах встретили настоящий зимний рассвет. Горы покрыты снегом, а над ними – ни одной тучи.