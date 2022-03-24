Облучают сами себя: оккупанты роют окопы в "Рыжем лесу" возле ЧАЭС

"Рыжий лес" находится возле ЧАЭС / Коллаж "Сегодня"
На оккупированной территории вблизи Чернобыльской АЭС российские военные роют себе окопы. Также военнослужащие жалуются, что они получают облучение, однако командование все равно бросает их в бой.
Оккупанты вредят сами себе
В "Рыжем лесу" возле Чернобыльской АЭС российские военные роют себе окопы. Об этом сообщил председатель общественного совета Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения Александр Сюрота.
"Добрые люди говорят, что еба***ки нарыли окопов не где угодно, а в самом стратегическом месте Чернобыльской зоны – в "Рыжем лесу". Хочется пожелать им от всей души – ройте глубже, сидит дольше!", – говорится в сообщении.
Уже получили дозу радиации
Оккупанты жалуется на то, что они получают облучение на захваченной ЧАЭС, однако командование все равно бросает их в бой. Один из разговор российского захватчика со своей родственницей перехватило СБУ.
"Прикинь, мы там (под Чернобылем, – ред.) 2 недели стояли, и нас всех в бой бросили пид***сы еб**ые. Наше государство я всех ненавижу, на**й", – говорит военный.
В Чернобыле оккупанты разграбили и уничтожили лабораторию стоимостью 6 млн евро
Лаборатория является уникальным комплексом с мощными аналитическими возможностями, может предоставлять услуги на любом этапе обращения с радиоактивными отходами, от кондиционирования до захоронения, а также стадии исследований и разработки технологий.
Лаборатория была модернизирована в рамках сотрудничества европейских и украинских специалистов в сфере ядерной безопасности — почти 100 единиц современного стоимостного аналитического оборудования, аналогов которого нет в Европе.