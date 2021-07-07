Инвесторы банка "Аркада" перекрыли улицу в центре Киева (фото)

Инвесторы просят помощи в финансировании достройки ЖК "Патриотика" и "Эврика"

Вкладчики банка "Аркада" вышли на протест. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве вкладчики обанкротившегося банка "Аркада" перекрыли улицу Грушевского и потребовали встречи с премьер-министром и министром финансов.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Елена Чернякова.

Протестующие инвесторы говорят, что еще месяц назад им пообещали встречу с представителями власти и диалог о достройке жилых кварталов, но дальше разговоров дело не пошло.

В Киеве снова протестуют инвесторы банка "Аркада". Фото: Елена Чернякова, "Сегодня"

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Вкладчики требуют предоставления государственного возвратного финансирования для запуска полномасштабного строительства ЖК "Патриотика", "Эврика" и "Патриотика на озерах" в виде выкупа свободных площадей по программам обеспечения жильем госслужащих.

Ранее мы сообщали, что досудебное расследование хищения активов обанкротившегося банка "Аркада" завершилось, материалы передают в суд.

Также напомним, что центральный офис банка "Аркада" хотят продать почти за миллиард.

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