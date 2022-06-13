Оболонь плывет. В Киеве затопило целую улицу (фото, видео)

В столице прорыв трубопровода. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве вечером 13 июня произошло ЧП на дороге. По улице Зои Гайдай прорвало трубу. В результате этого машины тонут прямо на проезжей части.

Об этом сообщает "Сегодня".

Реклама

Что известно?

В местных Telegram-каналах опубликовали фото и видео, как на улице Зои Гайдай большой порыв воды на дороге.

В "Киевводоканале" подтверждают, что прорвало их коммуникацию на столичной Оболони.

"На данный момент наши аварийные службы локализируют прорыв", – сообщили сайту "Сегодня" в "Киевводоканале".

Позже стало известно, что утечка локализована.

Реклама

"Работы выполняем собственными силами, утечка локализована, все абоненты с водой", – добавили на предприятии.

На дороге в Киеве авто "ушло" под землю

8 февраля в Киеве на улице Миропольской автомобиль провалился и застрял в яме. В результате машину эвакуировали.

Как выяснилось, на улице Миропольской, 25 в Днепровском районе столицы из-за вероятного прорыва магистрали машина передним и задним левыми колесами провалилась и застряла в яме.

Реклама

Задействовав пневмоподушки, спасатели отбуксировали автомобиль на безопасный участок дороги.

Работы по ликвидации ЧП продолжались около 2 часов. Были привлечены 5 спасателей "Киевской службы спасения" и 1 единица техники.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве КрАЗ, груженый песком застрял в яме на проспекте Правды.