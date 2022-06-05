Обстрел Киева: Председатель правления "Укрзализныци" официально опроверг фейки России

Александр Камышин заявил, что на Дарницком вагоноремонтном заводе есть только вагоны, которые ремонтируются. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня утром, 5 июня, российские оккупанты ударили по инфраструктуре "Укрзализныци", а именно по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Воздушная тревога была объявлена в 5 утра.

Об этом сообщил в эфире телемарафона председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

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Ложь России

По его словам, для "Укрзализныци" это в принципе уже "обычная ситуация", поскольку оккупанты каждый день бьют по железнодорожной инфраструктуре:

"Мы имели одного раненого – оказали ему первую помощь – и занялись ликвидацией последствий удара. Мы не планировали выходить с какими-либо публичными заявлениями, потому что не было никаких задержек пассажирских поездов, связанных с этим ударом. И для нас это привычная работа: они б'ют, мы ремонтируемся и едем дальше".

Однако, как отметил Александр Камышин, Минобороны РФ вышло сегодня с заявлением, что они ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу потому, что там были танки Т-72, которые якобы Украине предоставили наши восточноевропейские партнеры:

"Я официально объявляю о том, что это неправда. Таких танков на заводе нет, как и нет никакой военной техники. Есть только вагоны, которые мы ремонтируем. Эти вагоны нам нужны для экспорта – это, в частности, зерновозы. Т.е. Россия в очередной раз лжет и бьет по экономике страны, а также по населению. Дарницкий вагоноремонтный завод на самом деле окружен очень плотной жилой застройкой – там очень много людей живут рядом. Поэтому в очередной раз ложь и в очередной раз пытаются ударить, чтобы мы остановились".

Кроме этого, председатель правления АО "Укрзализныця" пригласил журналистов – украинских и иностранных – сегодня на 18:00 на территорию завода:

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"Мы сделаем то, чего обычно не делаем, – откроем и покажем пораженный объект, что там нет никакого упоминания о военной технике, что российские войска в который раз лгут и бьют по нашей мирной инфраструктуре".

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал сегодняшние ракетные удары по Киеву, назвав их актом терроризма.

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