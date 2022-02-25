Обстрел Ворзеля: как сейчас выглядит поселок (фото)

Последствия обстрелов поселка / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ворзеле, что под Киевом, 25 февраля российские военные стреляли из "ГРАДов". Они обстреляли детский дом.

Об этом пишет Telegram-канал "Украина Сейчас".

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Очевидцы скинули фото последствий бомбардировки Ворзеля, который находится в 25 км от Киева.

Telegram-канал PavlovskyNews пишет, по словам очевидцев, бомбардировка велась из самолета.

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Россия обстреляла детский дом в Ворзеле

Один из снарядов попал в детский дом.

Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова, сообщают ведущие в прямом эфире Украина24.

"Во время ведения боевых действий допустили попадание уламков, от имоверно систем залпового огня "ГРАД", в помещение детского дома в Ворзеле (Киевская область), в котором пребывало около 50 детей", – сказала она.

По предварительной информации, пострадавших нет.

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