Обысками на коммунальных предприятиях нас хотят проучить и поставить на место – Кличко

Мэр Киева утверждает, что готов всячески способствовать борьбе с коррупцией, но считает, что нынешние обыски в Киеве напоминают авторитарные времена

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что обыски на киевских коммунальных предприятиях в последние дни проходят не случайно, таким образом власть якобы пытается проучить и "поставить на место" руководство столицы.

Об этом городской голова заявил в эфире "Украина 24".

"Правоохранители или политики, близкие к власти, говорят: что-то вы там играетесь с исполкомами, смотрите, доиграетесь. Я считаю, что это стремление проучить, показать место. Обыски в один день – это не случайно", - заявил Кличко.

В то же время мэр отметил, что не снимает с себя ответственности за происходящее на коммунальных предприятиях, и призвал их с нулевой толерантностью относиться к коррупции, чтобы его не "тыкали носом".

"У меня есть авторитет, есть репутация. И мне неприятно, когда кто-то наложил кучу го*на, а меня в него тыкают носом. Я понимаю, что это тоже моя ответственность, поэтому в этом направлении работаем достаточно жестко", – заверил Кличко.

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При этом он сравнил ситуацию с обысками в Киеве с "авторитарными временами".

"Все это происходило, как в лучшие авторитарные времена. Заходят, до 4 утра работников не выпускали "Киевзема", сегодня в 6 пришли домой к главному архитектора города с обыском..." - возмущен мэр.

По его словам такие методы не нужны, поскольку киевские власти "абсолютно открыты" и готовы дать ответы на все вопросы.

Напомним, в Киеве в течение последних дней прокуратура провела ряд обысков на коммунальных предприятиях. Проверки прошли в "Спецжилфонде", "Киевгорсвете", "Киевавтодоре", "Киевзеленстрое", а также в КГГА и др.

Только в четверг прошли обыски в КП "Киевский метрополитен", там следователи также подозревают уклонение от уплаты налогов при строительстве метро на Виноградарь на 9 млн гривен, а также в КП по ремонту и содержанию мостов и путей столицы "Киевавтодормост".