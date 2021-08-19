Обыски в КП "Информатика" и "Киевгорсвет". В Киеве чиновники отмывали деньги на обустройстве уличного освещения

Прокуратура провели проверку. Фото: коллаж "Сегодня"
Прокуратура совместно с ГФС проводит обыски на КП "Информатика" и "Киевгорсвет". Предприятия наладили схему кражи средств, которые были предназначены для обустройства уличного освещения.
Об этом сообщает Прокуратура Киева в Telegram.
"Следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного производства по ч. 5 ст. 191 УК Украины по факту завладения бюджетными средствами указанных коммунальных предприятий путем завышения стоимости приобретенных товаров и услуг и дальнейшего перечисления бюджетных средств на счета предприятий с признаками рискованности", - говорится в сообщении.
Обыски в департаментах КМДА: на отоплении школ и детсадов чиновники "отмыли" около 1 млн грн
Отметим, 19 августа 2021 года в офисных помещениях коммунальных и подрядных предприятий, а также по адресам мест жительства должностных лиц КП и сотрудников коммерческих структур начали обыски, чтобы найти первичные финансовые документы и зафиксировать сведения преступления.
Хищения в столице
Ранее СБУ заблокировала схему растраты бюджетных денег, выделенных на организацию охраны объектов КП "Киевпастранс" КГГА. Сделка нанесла столичной общине ущерб – 3,5 млн грн.
А бывшего главного бухгалтера Минкульта Украины будут судить из-за избыточного перечисления 420 тыс. грн компании, проводившей конкурс на проект Музея Революции Достоинства.
Ранее мы писали, что:
- суд избирал меру пресечения для бывшего замминистра обороны генерала Игоря Павловского, которого подозревают в хищениях в оборонной сфере. Речь тоже о закупках некачественной техники для армии. Однако его не смогли арестовать – заседание перенесли.
- в начале апреля СБУ задержала главаря группы террористов на Донбассе, которые подорвали мост и похищали местных жителей.