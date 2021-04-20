Очередной удар по истории Киева: сносят фабрику Шульца

В Киеве на Голосеевском проспекте сносят старинный дом – здание бывшего пивного завода Карла Шульца, 1881 года постройки.

Об этом сообщают киевские активисты в социальных сетях.

Судя по фото строительной техникой уже удалось снести часть старинной постройки. Как утверждают активисты, строители не смогли представить документ с разрешением на демонтаж, а возле места, где начали строительные работы отсутствует паспорт объекта.

На место вызвали сотрудников патрульной полиции, но они быстро уехали с места так и не остановив работу строительной техники.

"Составлять админпротокол правоохранители отказались, принимать заявление тоже", – сообщает автор поста Светлана Короленок.

В полиции Киева сайту "Сегодня" сообщили, что на место демонтажа здания выезжали сотрудники патрульной полиции Киева.

"Патрульные сообщили, что заявитель их заверил, мол, самостоятельно обратится в управление полиции Голосеевского района. Но пока никто с заявлением к нам не обращался по поводу демонтажа старинного здания. Если такое обращение будет – на место выедет следственно-оперативная группа", – рассказали нам в полиции Голосеевского района.

Сейчас при помощи техники демонтируют лицевую постройку, задание пивного завода находится в глубине двора, и пока не пострадало от строительной техники.

По мнению киевоведа Михаила Кальницкого, старые корпуса завода стоят запущенными уже много лет, а вот стоит ли сносить – нужно разбираться.

"Нужно выяснить, имеют ли здание пивного завода Карла Шульца охранный статус. Если он есть, то нужно здание сохранять, а если его нет, то добиваться присвоения охранного статуса. Увы, по-другому здание не спасешь в теперешних реалиях. Нужно детально изучить каждую постройку этого комплекса и оценить их архитектурную ценность", – рассказал сайту "Сегодня" Михаил Кальницкий.

Он добавляет, что на столичной Демеевке массово сносят старинные промышленные здания.

"Старинные промышленные здания ломают на Демеевке с изрядной регулярностью. Несколько лет назад тут снесли здание фабрики Ефимова, сейчас ломают то, что осталось от бывшего снарядного завода. От старой застройки там практически ничего уже не осталось", – говорит Михаил Кальницкий.

Ранее мы писали, что в Киеве может исчезнуть еще одна мозаика.

Напомним, в Киеве вспыхнул скандал из-за уничтожения мозаики на Печерске.