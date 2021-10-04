Одну из киевских школ могут перевести на дистанционное обучение из-за невакцинированных сотрудников

За партами останутся только ученики 1-4 классов / Фото: Коллаж: Сегодня

Киев – лидер по вакцинации работников образования. Однако, группа контроля за соблюдением противоэпидемических мероприятий обнаружила, что в одной из столичных школ заявленный уровень вакцинации работников учебного заведения не отвечал реальному.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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По информации, речь идет про среднюю общеобразовательную школу №13 им. И. Хитриченко, в которой работники учреждения не смогли предъявить подтверждение вакцинации.

"В случае, если до 5 октября ситуацию не исправят, а директор школы не предъявит подтверждение вакцинации у 80% работников школы, мы вынуждены будем перевести учеников на дистанционную работу. За партами останутся только ученики 1-4 классов в соответствии с решением центральной власти", – заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

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Он добавил, что сейчас главная задача директоров всех столичных школ и детских садов – обезопасить свои коллективы от заболевания COVID-19. В случае же невыполнения этих требований, учебные заведения будут вынуждены работать с определенными ограничениями. А за представление недостоверной информации директора нести личную ответственность.

Какие ограничения действуют сейчас по всей стране

С 23 сентября в Украине введен желтый уровень эпидемической опасности. С тех пор в стране действуют новые ограничения, в частности:

запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4 кв. метра или с наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;

не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами — минимум 1,5 метра;

кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

спортивные залы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.

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