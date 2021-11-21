Официально. В полиции объяснили, кого не пустили на акцию под Офис президента

В полиции отчитались об акции под Офисом президента. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве во время мероприятий по случаю Дня Достоинства и Свободы дежурили полицейские и нацгвардейцы. Под Офисом президента возник конфликт, ведь участников акции не пропускали во двор, где находится здание.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

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По данным правоохранителей, мероприятия прошли без грубых нарушений. А под ОП работала полиция диалога – проводила разъяснительную работу по необходимости соблюдения фильтрационных мероприятий.

"Полиция диалога предложила участникам акции возле Офиса Президента пройти поверхностную проверку для безопасности всех участвовавших в мероприятии граждан, однако они отказались и пытались попасть в государственное здание без прохождения фильтрационных мероприятий" , – объяснили в МВД причину конфликта.

После проведения полицейскими разъяснительной работы часть участников прошла поверхностную проверку и беспрепятственно попала в Офис Президента, другие – отказались.

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Акция под ОП 21 ноября

В центре города состоялось шествие ко Дню Достоинства и Свободы. После нее участники сформировали новую колонну. Скандируя "Зелю прочь!", они отправились в Офис президента.

Активисты попытались войти на территорию ОП. Однако правоохранители не пропускала их, требуя пройти проверку. Началась толкотня и попытки штурмовать "стену" из полицейских. Таких попыток было больше десяти.

Протестующих пропустили в Офис президента. Там они объявили свои требования – отправить Андрея Ермака в отставку.

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Новая акция под ОП

Протестующие на Банковой анонсировали новую акцию 1 декабря . Ее удастся избежать, если Владимир Зеленский уволит руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Если за эти 10 дней Зеленский не уволит руководителя Офиса президента Андрея Ермака, мы на этом месте объявили бессрочную акцию протеста, пока Ермак будет на своей должности" , – заявили организаторы протеста, после чего призвали своих сторонников расходиться.

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