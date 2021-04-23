Ограбление века: в Киевской области банда преступников украла бриллиант за 400 тысяч долларов

Полиция также изъяла у фигурантов взрывное устройство и более одного килограмма взрывчатки

В Киевской области сообщили о подозрении участникам разбойной банды, которые похитили бриллиант, стоимостью 400 тыс. долларов.

Об этом сообщает пресс-службы Нацполиции Киева в Facebook.

Потерпевший по просьбе товарища иностранца договорился о продаже драгоценного бриллианта на территории Украины, встретился в Киеве с лицами, которые должны были дать оценку и сбыть камень, после чего отправился на Обуховщину.

Читайте также: Ограбление Яны Клочковой: что украли у известной спортсменки

По дороге на мужчин напали четыре человека в балаклавах с оружием, украли драгоценности, а пострадавших оставили на дороге.

Удалось задержать организатора банды и одного из активных участников – жителей Киева и Хмельницкой области.

Реклама

"Правоохранители изъяли автомобили Skoda и Mazda, которыми передвигались злоумышленники, а также авто Toyota, которое использовалось ими для разведки. 20 апреля полиция Киевщины совместно с коллегами из Львова установила и задержали еще двух злоумышленников – 26-ти и 23-летнего жителей столицы. Фигурантов разоблачили на съемной квартире, где злодеи скрывались", – говорится в сообщении.

По месту жительства фигурантов изъяли взрывное устройство и более одного килограмма взрывчатки – пластида.

Сейчас злоумышленникам сообщили о подозрении – за незаконное лишение свободы или похищение человека, разбой, бандитизм и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам – заключение от десяти до пятнадцати лет.

Ранее мы сообщали, что в Киеве обокрали авто и.о. руководителя антикоррупционной прокуратуры.

Также напомним, в Винницкой области мужчина ограбил магазин с игрушечным пистолетом.