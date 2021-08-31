Ограничения в учебных заведениях Киева. С 1 сентября будет действовать ряд "карантинных" запретов

Для учебных заведений вводят ряд ограничений. Фото: коллаж "Сегодня"

С 1 сентября в учебных заведениях Киева будет действовать ряд запретов, в зависимости от уровня эпидемиологической безопасности. Запреты распространяются на учреждения дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессиональной (профессионально-технического), высшего образования независимо от форм собственности, и инклюзивного-ресурсных центров.

Об этом сообщает КГГА.

Запреты для "зеленого" уровня

проведение массовых мероприятий без одетых всеми участниками защитных масок

вход группами и массовое пребывание в заведении родителей

индивидуальное посещение заведений родителями

вход и пребывание в заведении лиц, не являющихся участниками образовательного процесса, без документа о полном курсе вакцинации или отрицательного теста на СOVID-19 (действительный 72 часа)

Запреты для "желтого" и "оранжевого" уровней

посещение учебных заведений соискателями и проведения массовых мероприятий при отсутствии у более 20% персонала документа о полном курсе вакцинации

посещение учебных заведений соискателями, когда на самоизоляции через контакт с лицом с СOVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала

проведение в учреждениях массовых мероприятий с участием соискателей образования с более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей)

посещение заведений лицами, которые не являются участниками образовательного процесса

вход группами и массовое пребывание в заведении родителей

индивидуальное посещение заведений родителями без документа о полном курсе вакцинации или отрицательного теста на СOVID-19 (действительный 72 часа)

Образовательный процесс будет организован в смешанном формате (дистанционно и в учебном заведении), если количество учеников/студентов превышает проектную мощность заведения.

Запреты для "красного" уровня

Посещение учебных заведений независимо от форм собственности ее соискателями, кроме:

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учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений

учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования

соискателей, которые участвуют в аттестации

лиц, принимающих участие в мероприятиях по оценке качества образования

Отметим, что только при наличии более чем в 80% персонала заведения документа о полном курсе вакцинации.

А родительские консультации/собрания должны проводиться в онлайн режиме при всех уровнях эпидемиологической безопасности.

Ранее мы сообщали, что в Киеве женщина умерла после укола первой дозой вакцины от коронавируса Moderna. Медики считают, что на тот момент она уже была заражена COVID-19, поскольку симптомы болезни проявились у нее в день вакцинации.

Также напомним, в одесском лагере вспышка COVID-19 – заболело более 40 детей.