Ограничения в учебных заведениях Киева. С 1 сентября будет действовать ряд "карантинных" запретов

Для учебных заведений вводят ряд ограничений. Фото: коллаж "Сегодня"
С 1 сентября в учебных заведениях Киева будет действовать ряд запретов, в зависимости от уровня эпидемиологической безопасности. Запреты распространяются на учреждения дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессиональной (профессионально-технического), высшего образования независимо от форм собственности, и инклюзивного-ресурсных центров.
Об этом сообщает КГГА.
Запреты для "зеленого" уровня
- проведение массовых мероприятий без одетых всеми участниками защитных масок
- вход группами и массовое пребывание в заведении родителей
- индивидуальное посещение заведений родителями
- вход и пребывание в заведении лиц, не являющихся участниками образовательного процесса, без документа о полном курсе вакцинации или отрицательного теста на СOVID-19 (действительный 72 часа)
Запреты для "желтого" и "оранжевого" уровней
- посещение учебных заведений соискателями и проведения массовых мероприятий при отсутствии у более 20% персонала документа о полном курсе вакцинации
- посещение учебных заведений соискателями, когда на самоизоляции через контакт с лицом с СOVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала
- проведение в учреждениях массовых мероприятий с участием соискателей образования с более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей)
- посещение заведений лицами, которые не являются участниками образовательного процесса
- вход группами и массовое пребывание в заведении родителей
- индивидуальное посещение заведений родителями без документа о полном курсе вакцинации или отрицательного теста на СOVID-19 (действительный 72 часа)
Образовательный процесс будет организован в смешанном формате (дистанционно и в учебном заведении), если количество учеников/студентов превышает проектную мощность заведения.
Запреты для "красного" уровня
Посещение учебных заведений независимо от форм собственности ее соискателями, кроме:
- учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений
- учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования
- соискателей, которые участвуют в аттестации
- лиц, принимающих участие в мероприятиях по оценке качества образования
Отметим, что только при наличии более чем в 80% персонала заведения документа о полном курсе вакцинации.
А родительские консультации/собрания должны проводиться в онлайн режиме при всех уровнях эпидемиологической безопасности.
Ранее мы сообщали, что в Киеве женщина умерла после укола первой дозой вакцины от коронавируса Moderna. Медики считают, что на тот момент она уже была заражена COVID-19, поскольку симптомы болезни проявились у нее в день вакцинации.
Также напомним, в одесском лагере вспышка COVID-19 – заболело более 40 детей.