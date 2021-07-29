Охотятся на смотрителей: как живут тигры Киевского зоопарка (фото)

В природе остается всего лишь 3900 тигров, для защиты этого вида нужно много работать, если человечество хочет обеспечить его будущее в дикой природе

На снимке тигр в вольере и гендиректор Киевского зоопарка Кирилл Трантин. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня в Киевском зоопарке отмечают День тигра. Сайт "Сегодня" узнавал, как пройдет праздник, и что получат в подарок хищники.

Будут искать мясо

В праздничный день тиграм придется "поработать". Для них в разных участках вольера разложили вкусности – мясо.

Также посетителям покажут, что такое работа смотрителя тигров.

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Как и кто убирает вольеры с хищниками, как их кормят, как тигры выполняют команды на заход и выход из вольера. Нужно понимать, что тигр – это большая кошка, но очень опасная и непредсказуемая.

Стая амбы

Амба: 2005 года рождения

Амба – дама почтенного возраста. Характер имеет серьезный, если что не нравится – может это всем показывать. Когда нет настроения – может игнорировать работников, и даже не переходить из вольера в вольер.

Имеет двоих детей: Малыша и Рену.

Малыш: 2008 года рождения

Спокойный, любит много спать в течение дня. Характером в определенных вещах удался в мать: если не хочет идти или не имеет настроения – может игнорировать работников, когда его зовут. А когда настроение хорошее – любит общаться с работниками отдела. Обожает покушать.

Животное нежится на солнышке. Фото: Киевский зоопарк

Рена: 2008 года рождения

По характеру очень игривая, любит баловаться, прыгать. Часто сидит в засаде в кустах и делает вид, что охотится на работников. Но если думает, что на нее не обращают внимание – часто сразу прибегает проверить, а почему. Тоже, как и Малыш, любит общаться с работниками, издавая характерные звуки.

Что едят

Малыш пять раз в неделю получает по 8 килограмм говядины, также один раз в неделю 8 килограмм мяса индейки. Раз в неделю у него голодный день.

Хищник смотрит вдаль. Фото: Киевский зоопарк

Амба и Рена получают пять раз в неделю говядину по 6 килограмм и один раз мясо индейки – 6 килограмм. В Рены раз в неделю голодный день.

В Амбы через ее возраст голодный день отсутствует, вместо него она получает дополнительно 6 килограммов говядины.

На грани исчезновения

Более столетия мировая популяция диких тигров переживала кризис, и лишь в последние годы, благодаря многочисленным усилиям ученых и природоохранных проектов, в том числе зоопарков, их численность начинает увеличиваться.

Тигр в тени деревьев. Фото: Киевский зоопарк

По современным оценкам, в природе остается 3900 тигров, но для защиты этого вида нужно много работать, если человечество хочет обеспечить его будущее в дикой природе.

"В Киевском зоопарке обитает зоологический подвид тигров. К нам они приехали, когда их спасли под столицей. У нас они не размножаются, как это могло бы быть. Мы о них заботимся, и они проживают в самых лучших условиях. В будущем планируем получить "чистых" тигров, чтобы иметь возможность участвовать в международных программах. Кстати, в природе существует один вид тигра, два подвида и 13 региональных популяций", – рассказывают в Киевском зоопарке.

Ареал обитания разных подвидов тигра охватывает различные ландшафты – от тайги до тропических лесов. И везде тигры встречаются с проблемами уничтожения природной среды, фрагментации ареала, браконьерства и уменьшения кормовой емкости угодий.

Что делать, чтобы спасти тигров?

Защищать локальные группы тигров и места их обитания.

Уменьшить конфликт между человеком и тигром.

Осуществлять научные исследования, чтобы разрабатывать эффективные стратегии сохранения вида.

Пропагандировать политические и экономические решения, которые способствуют сохранению тигра.

Осуществлять мониторинг трендов популяции и угроз для тигров и их среды обитания.

Проводить просветительскую деятельность.

Тигр плавает в вольере. Фото: Киевский зоопарк

"Именно научные исследования и просвещение – задачи зоологических парков. Киевский зоологический парк много лет накапливает данные по содержанию тигра в искусственно созданных условиях: лечение, обогащение среды, разработки рационов, анализа генетических характеристик и тому подобное. Пусть тигры и дальше живут в дикой природе. Без них планета потеряет что-то очень ценное", – рассказывает сайту "Сегодня" гендиректор Киевского зоопарка Кирилл Трантин.

Ранее мы писали, что в харьковском зоопарке умерла 23-летняя слониха Тенди.

Напомним, в Киевском зоопарке отмечали День слона. И для столичного слона Хораса открыли обновленный летний вольер.