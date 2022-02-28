Оккупанты обстреляли супермаркеты под Киевом – здания горят

Обстрел Бородянки. Фото Медиаоборона

Вражеские войска обстреляли населенный пункт Бородянка в Бучанском районе Киевской области.

Как сообщает ГСЧС, вследствие обстрела загорелись два местных супермаркета – "Фора" и АТБ. Спасатели ликвидируют пожары. Предварительно, жертв нет.

В то же время в Сети сообщают, что обстрел произошел около 10:15 и российская военная техника зашла в город.

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