Оккупанты удерживают персонал ЧАЭС уже десятые сутки, люди истощены — мэр Славутича

Сотрудники ЧАЭС 10 день в блокаде / Фото: Коллаж: Сегодня
Люди, работавшие на Чернобыльской АЭС в первый день вторжения РФ, до сих пор остаются на станции.
Об этом сообщил городской голова Славутича Юрий Фомичев в эфире телемарафона на Суспільном.
По его словам, люди питаются ограниченно, у них мало лекарств, и им очень тяжело.
"Мы не можем заменить людей, они уже 10 сутки работают свою смену. Они разделились на две группы, сменяют друг друга, но они устали морально и физически, эмоционально", – сказал Фомичев.
Мэр Славутича объяснил, что это настоящий терроризм, ведь таких прецедентов в мире не было, чтобы захватить ядерные объекты, атомные электростанции.
Войска РФ захватили Чернобыльскую станцию
Россияне захватили Чернобыльскую станцию. Персонал станции находится в заложниках. Об этом сообщила советник командующего Сухопутных войск ВСУ Алена Шевцова в Facebook.
"Это чревато безопасностью не только Украины, но и Европы", – написала она.
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