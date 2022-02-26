Оккупанты выпустили ракету в жилой дом Киева – двое людей погибли, есть раненые

Двое киевлян погибли от попавшей в дом ракеты / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 26 февраля, утром оккупанты выпустили ракету, попавшую в жилой дом по проспекту Лобановского, 6а. Два человека погибли.

Об этом написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram.

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Погибли двое ни в чем не повинных киевлян, мирно спавших у себя дома. Еще четверо ранены.

"Публикую фото обгоревших до неузнаваемости останков двух ни в чем не повинных людей. Путин – ты убийца!" – написал Геращенко.

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Ситуация в Украине 26 февраля

В результате войны России против Украины за более двух первых суток погибли 198 гражданских. Среди них трое детей. Кроме того, 1115 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди них 33 ребенка.

На окраине столицы киевляне устроили жесткий прием оккупантам: техника, которая шла на прорыв, попала под шквал коктейлей "Молотова".

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Кроме того, ночью в разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.

В Киеве, по состоянию на 6:00 утра, звуки стрельбы слышны в центре города, в частности на улице Богдана Хмельницкого, а также на Караваевых Дачах, Березняках и КПИ. При этом на Печерске звучат как автоматные очереди, так и взрывы.

Мэр Киева заявил, что в столице нет российских военных, но много диверсионных групп. Столичные власти полностью остановили движение поездов, метро используется, как убежище.

Также в столице были обстрелы в районе аэропорта "Киев" ("Жуляны").

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