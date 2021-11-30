"Омикрон" наступает. Как готовятся в Киеве к новому штамму вируса

Новый штамм "Омикрон" идет в атаку / Фото: Коллаж: Сегодня

В Южной Африке обнаружен новый штамм вируса "Омикрон". Основные его симптомы – это повышенная температура, сильная усталость и учащенный пульс. Как отмечают медики, вирусу подвержены молодые люди, особенно не вакцинированные. Основное его отличие – у инфицированных не теряется обоняние, как при обычном коронавирусе.

Сайт "Сегодня" узнавал, как в Киеве готовятся к новому штамму вируса.

Реклама

Как пояснил нам главный санитарный врач Киева Сергей Чумак, о новом штамме вируса пока доподлинно ничего неизвестно. А противоэпидемиологические мероприятия, которые действовали в городе, продолжают действовать и сейчас.

"Этот штамм вируса в Киеве пока не зарегистрирован. Специалисты ведут наблюдение. Меры предосторожности такие же, как и при коронавирусе. Чтобы обезопасить себя, нужно вакцинироваться, регулярно мыть руки и обрабатывать их антисептиком, соблюдать безопасную дистанцию, масочный режим. Это главная рекомендация на данный момент", – рассказал сайту "Сегодня" и. о. гендиректора ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины", главный санитарный врач Киева Сергей Чумак.

По его словам, заболеваемость в Киеве идет на спад. Количество коек с кислородом в больницах освобождается. По показателям Киев может перейти в желтую зону.

"Наблюдается улучшение ситуации. Коронавирус идет на спад, также меньше больных на грипп, если сравнивать с прошлыми неделями. Но решение о выходе Киева из красной зоны и переходе в желтую зону принимает государственная комиссия. Думаю, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании комиссии", – сообщил нам Сергей Чумак.

Ранее мы писали: