Опасно для людей: под Киевом у животных обнаружили заразную болезнь

В городе введен карантин / Фото: Коллаж: Сегодня

Вчера, 8 февраля, на территории Украинки в Киевской области была обнаружена больная лисица. В результате проведенных лабораторных анализов у лисицы было выявлено бешенство.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Украинки.

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Сообщается, что Обуховским отделом Главного управления Госпродпотребслужбы принимаются неотложные карантинные меры по предупреждению случаев заболевания людей бешенством.

Как предотвратить бешенство

Все граждане обязаны ежегодно прививать своих собак и кошек против бешенства. Содержать собак только на привязи, или в вольерах. Категорически запрещается пастухам иметь на выпасе сторожевых собак, не привитых против бешенства.

Ни в коем случае не нужно убивать животное, которое искусало человека или животное! Его следует держать изолированно и наблюдать в течение 10 дней. Об этом немедленно следует уведомить медицинского и ветеринарного работника.

При появлении около группы сельскохозяйственных животных хищников (лис, волков и других) и нанесении ими покусов животным необходимо срочно известить сельских или городского голову, ветеринарных и медицинских работников.

Следует помнить, что каждое дикое животное, которое ведет себя необычно (приближается к людям, животным, населенному пункту) является подозрительным в отношении заболевания бешенством. С такого отстрелянного животного нельзя снимать шкуру. Об этом следует известить ветработников.

Каждый случай необычного обращения животных (возбуждение, поедание посторонних предметов) нужно проверять относительно заболевания бешенством. До выяснения причин заболевания при предоставлении животному лечебной помощи ветработниками следует соблюдать правила безопасности.

Следует избегать излишнего контакта с животными, в первую очередь это касается детей.

Если произошел укус:

1. Срочно (поскольку вирус проникает в организм в течение 15 минут) промыть рану от покуса животного или место, куда попала его слюна, большим количеством проточной воды и натереть кожу хозяйственным мылом до образования густой мыльной пены. Обратиться в медицинское учреждение и полностью пройти назначенный курс прививок в срок.

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2. Строго соблюдать режим, назначенный врачом. Употребление любых спиртных напитков в период вакцинации категорически запрещено.

Чтобы не заразиться бешенством:

1. Удерживайтесь от контактов с дикими и беспризорными животными.

2. Следуйте правилам и нормам содержания домашних животных и обращению с ними. Доставляйте специалистам ветеринарной медицины больных животных или их трупы, в случае, если животное погибло.

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3. Не убивайте здоровых с виду животных, которые нанесли укусы и другие повреждения, а срочно вызывайте ветеринарного врача.

Про бешенство

Бешенство – природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства, включенным в род Lyssavirus семейства Rhabdoviridae. Бешенство относится к группе так называемых пренебрегаемых болезней в связи с низкой распространенностью и заболеваемостью в развитых странах.

Передается со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желез, нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров и, поражая их, вызывает тяжелые нарушения, приводящие к гибели.

Название болезни происходит от слова "бес", потому что в древности считалось, что причиной заболевания является одержимость злыми духами.

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